"Perso il contatto dell’aereo". Allarme nei cieli italiani

Persi i contatti

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale in queste ore, nella notte tra il 27 e il 28 maggio i radar hanno perso i contatti con un aereo di linea della ITA Airwayrs partito da New York e diretto a Roma Fiumicino. Si è trattato soltanto di qualche minuto di “silenzio” che però ha fatto scattare, come accade spesso in questi casi, preoccupazioni da parte delle autorità.

Il velivolo, precisamente il volo 609 della ITA Airways, si trovava sui cieli della Francia quando all’improvviso si è perso il contatto con il velivolo, circostanza che già in tempi “normali” autorizza a temere il peggio, figuriamoci in questo tempo di tensioni internazionali. In passato è già successo che i piloti non rispondano alla torre di controllo in caso di dirottamenti o quando sono ostaggio di terroristi.

La Francia ha quindi allertato così due suoi caccia militari che avrebbero dovuto affiancare l’aereo di Ita per scrutare nella cabina di pilotaggio. A quanto pare, dalle prime ipotesi che emergono in queste ore, i due piloti si sarebbero addormentati per alcuni minuti. “Abbiamo portato a conclusione una procedura di investigazione interna. L’indagine interna aveva lo scopo di appurare gli accadimenti relativi alla momentanea perdita di comunicazione radio fra la cabina di pilotaggio e gli uffici predisposti al controllo del traffico aereo, in particolare durante il sorvolo dello spazio aereo francese” – questo il comunicato di ITA Airways.