Per il sito "TMZ" il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è morto

Negli ultimi giorni si infittisce il mistero sulla morte di Kim Jong-un, politico, militare e dittatore nordcoreano. Il Daily NK, giornale online incentrato su questioni relative alla Corea del Nord, ha fatto sapere che nella giornata del 12 aprile sarebbe stato sottoposto ad un intervento al cuore. La Cable News Network ha invece affermato che si trova in un gravo stato di salute.

Sono bastate proprio queste voci ad alimentare la diceria di una possibile scomparsa di Kim Jong-un e, sia sul web che nelle emittenti televisive, la voce di questo decesso diventa sempre più forte. L’unico a smentire questa notizia è stato Donald Trump nella sua ultima conferenza alla Casa Bianca, in cui etichetta la notizia della CNN come una fake news rivelando di essere molto vicino al dittatore nordcoreano.

Le ultime notizie su Kim Jong-un

Come si può leggere sul sito TMZ: “Secondo quanto riferito dai media in Cina e Giappone, il leader supremo e dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un è morto o è sul suo letto di morte senza alcuna speranza di recupero”. La Cina, proprio in questi giorni, ha inviato un team di medici per accertarsi delle condizioni.

A far trapelare la notizia della morte di Kim Jong-un è stato il vicedirettore di un canale di notizie sostenuto da Hong Kong. La donna, nipote di un ministro degli Esteri cinese, ha svelato sul suo account “Weibo“, seguito da 15 milioni di persone, di aver saputo da fonti molto solide della sua scomparsa. Su un giornale giapponese invece dichiara che Kim Jong-un si trova nel suo letto di morte, in stato vegetativo, poiché il suo intervento al cuore non è andato a buon fine.

Intanto, già da alcuni giorni si parla del successore di Kim Jong-un. Poiché il dittatore si trova in cattivi rapporti con il fratello, ed avendo un figlio troppo piccolo, il suo posto sarà preso dalla sorella Kim Yo-jong.