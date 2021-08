Per i medici non poteva avere figli: lei dà alla luce 5 gemelli

Per i medici era sterile, invece lei ha partorito 5 gemelli. Questa incredibile storia che vi raccontiamo è accaduta negli Stati Uniti, precisamente a Dallas a Brenda Raymundo. I sanitari a cui si era rivolta per alcuni problemi di salute le avevano diagnosticato l’ovaio policistico, cosa che le avrebbe reso difficoltoso rimanere incinta.

Così però non è stato. Il sogno di Brenda e del marito Alejandro era quello di allargare la famiglia, di avere un bambino. Un desiderio che si è concretizzato grazie all’utilizzo di un farmaco contro l’infertilità. La gradita sorpresa, che ha del miracoloso, è avvenuta nel momento in cui la govane si è sottoposta alla seconda visita di controllo.

La sorpresa è stata ancor più grande nel momento in cui il ginecologo ha detto a Brenda che aspettava ben cinque bambini. Raggiunta dal Sun, la donna ha ammesso che inizialmente pensava fosse uno scherzo. Un vero shock considerati tutti i tentativi aftti nei tre anni precedenti per avere un bambino.

La cosa che rende ancora pù unica e speciale questa vicenda è il fatto che la coppia si è accorta per caso della gravidanza plurigemellare. In seguito ad alcuni dolori addominali, la donna è stata ricoverata. Inizialmente pensavano fosse accaduto qualcosa di brutto, invece è arrivata la lieta notizia. Nel monitor dell’ecografia la donna aveva scambiato per cinque bolle, gli embrioni dei suoi 5 gemelli.

Il parto plurigemellare di Brenda è avvenuto al Parkland Hospital di Dallas. Negli ultimi giorni un’amica ha lanciato una raccolta fondi per aiutare lei ed i bambini economicamente. Branda infatti ora non ha un attimo di tempo, dedicandosi totalmente alle sue creature. Nonostante le difficoltà del caso, i genitori hanno dichiarato che tutti e cinque i figli stanno bene e tutti sono felici.

Al momento vivono a casa della madre di Brenda, che aiuta la figlia nella gestione dei gemelli.