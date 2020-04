Per i 94 anni di Queen Elizabeth quest’anno si mantiene un low profile

Niente cerimonie ufficiali in onore di Elisabetta II di Inghilterra che resta in isolamento nel Castello di Windsor, insieme al consorte Filippo, per i suoi 94 anni. Niente cerimonie ufficiali o ufficiose e niente cene formali o di famiglia: dopo 68 anni di regno, sarà la prima volta che la sovrana non festeggerà un evento.

Un compleanno di sicuro singolare per cui arriveranno di certo gli auguri di nipoti e pronipoti con le tanto di moda video chat e, probabilmente, con le canzoncine augurali dei bis-nipoti come uniche note che accompagneranno questo evento, in quanto taceranno anche i cannoni in Hyde Park e dalla Torre di Londra, che tradizionalmente salutano la Regina in questo giorno con tanti colpi a salve quante sono le candeline sulla torta.

Sua Maestà ha deciso per un silenzio consono al momento e ha dato ordine di sospendere anche le manifestazioni per la parata del “Trooping the Colour” la sfilata della bandiera in onore del genetliaco della sovrana, effettuata dai reggimenti del Commonwealth e del British Army in giugno. Durante il regno della regina Elisabetta II, il Trooping the Colour è stato cancellato, oltre a quest’anno, solo un’altra volta: nel 1955, a causa di uno grosso sciopero dei ferrovieri.

Vista l’era social, per superare ulteriormente la distanza, William e Kate hanno deciso di affidare il loro messaggio di vicinanza alla regina postando anche gli auguri su Instagram accompagnati da una foto in cui sorridono insieme a lei.

Anche Carlo, sul profilo ufficiale di Clarence House, ha deciso di postare alcuni scatti vintage che ritraggono la Regina Elisabetta giovanissima con Carlo neonato, nonché alcune foto più recenti. Niente auguri pubblici, invece, da parte di Harry e Meghan Markle. L’avranno fatto in privato? L’ unica cosa certa è che in famiglia le tensioni sono molto evidenti a tutti.