Paura per Tiger Woods: la star del golf coinvolta in un grave incidente

Tiger Woods è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale questa mattina in America. A confermare la notizia ai media il suo agente Mark Steinberg, che ha detto a Golf Digest: “Tiger Woods ha avuto un incidente in macchina che ha coinvolto solo la sua auto questa mattina in California, ed ha subito molte ferite agli arti inferiori. Al momento è sotto intervento chirurgico, vi ringraziamo per il supporto e chiediamo che venga rispettata la sua privacy“. La star del Golf è ancora in ospedale e non ci sono attualmente notizie sulle sue condizioni di salute.

L’incidente è avvenuto intorno alle sette del mattino, e Woods sembra essere l’unica persona coinvolta. Il giocatore di golf più famoso al mondo era alla guida della sua auto nei pressi di Rancho Palos Verdes quando il suo veicolo si è ribaltato. Per estrarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che lo hanno liberato con uno strumento denominato ‘jaws of life’.

Il 45enne Woods, che è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nel 2017, era al volante di una Genesis GV80 che gli era stata data in prestito dalla ditta automobilistica durante il suo soggiorno in California come presentatore del “PGA Tour’s Genesis Invitational”.

Non si sa dove fosse diretto martedì mattina prima dell’incidente, è solo noto che aveva trascorso la giornata di lunedì a giocare a Golf insieme agli attori David Spade e Jada Pinkett Smith

Nato Eldrick Woods, ma soprannominato “Tiger”e così conosciuto in tutto il pianeta, è considerato uno degli sportivi più famosi al mondo ed è il giocatore di Golf più conosciuto di sempre. Nella sua straordinaria carriera è stato incoronato il giocatore di golf più forte per una decade e per anni è stato l’alteta più pagato al mondo, ed è prevista per il 2021 la sua presentazione nella World Golf Hall of Fame.