Paura per Levi Davis: la star del rugby è scomparsa da due settimane

Ore di profonda paura e sconcerto per la scomparsa della star del rugby Levi Davis, disperso da oltre due settimane. L’atleta inglese è stato infatti avvistato per l’ultima volta lo scorso 29 ottobre a Barcellona, e da allora il suo telefono non è stato più acceso, e non ha utilizzato il suo conto bancario per pagare o prelevare.

La polizia della città catalana, che non ha iniziato le indagini fino all’8 novembre perché la scomparsa non era stata denunciata, afferma che il segnale del suo telefono cellulare è stato intercettato l’ultima volta vicino alla stazione ferroviaria principale Sants durante la notte del 29 ottobre.

La stazione si trova a circa 3 km dall’Old Irish Pub sulla Rambla, la nota via della movida di Barcellona, dove l’ex star del rugby di Bath è stato avvistato per l’ultima volta. I filmati delle telecamere a circuito chiuso lo mostrano mentre lascia il famoso bar alle 22:05. Il 24enne si trovava a Barcellona da sole tre ore prima della scomparsa, essendo sbarcato al porto dei traghetti della città alle 19:00 dopo una traversata di otto ore da Ibiza, dove si trovava con gli amici.

Il fratello Nathan e la madre Julie, sono atterrati a Barcellona giovedì per ripercorrere le orme dell’uomo e aiutare con le ricerche. La donna ha raccontato che gli ultimi messaggi del figlio sono stati “Sono arrivato mamma“, ed un videomessaggio di un cantante che si esibiva nell’Old Irish Pub poco prima di sparire. “Ogni giorno in cui Levi rimane scomparso peggiora il dolore e l’angoscia, vogliamo solo sapere che è al sicuro. È il peggior incubo di ogni mamma. Le persone ti dicono di apprezzare sempre un abbraccio o un bacio perché non lo fai se sarà l’ultimo, non l’ho mai capito ma ora lo capisco“, ha affermato la donna ai giornalisti.

Davis aveva partecipato a “Celebrity X Factor” nel 2019 insieme alle altre star del rugby Ben Foden e Thom Evans in un gruppo di cantanti noto come Try Star. Nel 2020 è diventato il primo giocatore professionista di rugby a dichiararsi bisessuale in un’intervista al Mail on Sunday.