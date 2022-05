Paura in volo, passeggero apre improvvisamente la porta di emergenza

Ascolta questo articolo

Attimi di pura follia, quelli vissuti su un aereo della United Arlines poche ore fa… attimi che hanno innescato nei passeggeri terrore e incredulità, dinnanzi a quello che si stava consumando sotto i loro occhi.

Immaginiamo un aereo in fase di rullaggio, con tutti i passeggeri ovviamente a bordo perchè l’aereo era in movimento. Bene, questo è solo l’inizio di una tragedia sfiorata.

L’accaduto

Mentre un volo 2478 in arrivo da San Diego era in fase di rullaggio, dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di di O’Hare, verso le 4.30 del mattino, è accaduto quello che nessuno mai si sarebbe aspettato. Un passeggero a bordo del velivolo ha aperto l’uscita di emergenza, è salito sull’ala ed è scivolato rovinosamente sulla pista mentre l’aereo era in movimento, poichè stava effettuando il rullaggio verso il gate, come riportato dal New York Post.

Il personale di terra, resosi conto di quello che stava accadendo, è intervenuto immediatamente, fermando l’uomo che, stando alle prime sommarie informazioni, sarebbe un 57enne californiano, il cui nome non è stato rivelato. Il folle è stato così consegnato alle forze dell’ordine, finendo in manette. L’aereo, invece, ha proseguito fino al gate, dove tutti sono sbarcati in sicurezza. I testimoni presenti sull’aereo hanno raccontato quello che è accaduto. Uno di questi è Maryellen Eagelston, che ha scattato e condiviso una foto in cui si vede l’uscita di emergenza spalancata. “Credo che tutti sull’aereo fossero semplicemente scioccati davanti a quella scena”, ha dichiarato la donna che, intervistata da Wgn News, ha aggiunto: “Ho sentito urlare i passeggeri ‘No, no, no’ e poi l’ho visto uscire dalla portellone e salire sull’ala”

Ma ulteriori dettagli, forniti dalle hostess, che sono subito intervenute per evitare la tragedia, hanno fatto emergere una follia ancora più sconcertante. Il passeggero, in seguito arrrestato, non è nemmeno uscito dall’uscita di emergenza vicino al suo sedile ma è passato da una parte all’altra dell’aereo, scavalcando 4 persone.