Paura a Londra: auto piomba sui pedoni, ferite cinque persone

Un’auto è piombata sui pedoni nella mattinata di oggi 11 dicembre a Londra, precisamente nel quartiere di Hacney. L’allarme è scattato intorno alle ore 9:30. Secondo la stampa internazionale cinque persone sarebbero rimaste ferite, di cui quattro sono in gravi condizioni, mentre non ci sono notizie di eventuali vittime. Sul posto si è recata subito la polizia per poter effettuare i rilievi del caso. Al momento non sono note le condizioni in cui versa il conducente, nè le sue generalità. L’unica certezza, almeno secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, è che non ci sono stati ancora arresti, in quanto si sta procedendo ancora con le indagini.

Da una prima, frammentaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il veicolo sia sconfinato sul marciapiede per cause ancora tutte in corso di accertamento, poi dopo di ciò avrebbe colpito i pedoni che in quel momento stavano transitando nell’area. Hacney è un rione di Londra che si trova nella parte nord-est della città, che si trova non molto lontano dal centro della capitale inglese.

Non si parla di terrorismo

Le autorità inglesi hanno riferito che al momento non si indaga per terrorismo, per cui potrebbe essere stato solo un incidente. Sicuramente l’episodio ha gettato apprensione tra i londinesi. Non è la prima volta che nella capitale britannica si verifica un episodio del genere, per cui la gente ha avuto paura quanto ha sentito la notizia. La polizia ha invitato la gente a non recarsi nell’area interessata dal sinistro, anche perché i soccorsi sono ancora impegnati nella zona.

Non ci sono notizie di eventuali danni ad attività commerciali o edifici. Come già detto quattro dei pedoni colpiti sono in gravi condizioni, e su di loro si potranno conoscere altri dettagli nel corso della giornata. Il Daily Mail ha pubblicato le foto riprese sul luogo del fatto di cronaca: nelle immagini si vede chiaramente l’auto, una station wagon, posizionata di traverso sul marciapiede con la parte anteriore schiacciata contro un albero che si trova ai margini della carreggiata.

Proprio di fronte al luogo dello schianto insiste una rivendita di frutta e verdura, che però non avrebbe riportato danni, almeno da quanto si vede nelle foto. L’area dell’impatto è stata transennata per evitare che i curiosi si avvicinino troppo. Sul caso si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi da parte di Scotland Yard.