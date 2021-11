Passeggero completamente vaccinato infetto trovato morto sul volo da Istanbul ad Amburgo

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Le norme di sicurezza sul traffico aereo avrebbero dovuto effettivamente impedire a una persona contagiata dal coronavirus di salire a bordo. Ma ai passeggeri completamente vaccinati non è richiesto di fornire un risultato negativo del tampone... neppure quando arrivano in Germania dalla Turchia considerata "ad alto rischio". E così l'aver completato il ciclo vaccinale ma non aver dato prova di non essere infetto ha messo a rischio tutte le persone presenti sull'aereo.