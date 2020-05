Parto di 6 gemelli all’ospedale di Strasburgo-Hautepierre. Evento molto raro

Succede molto raramente agli esseri umani ma non è impossibile. Stiamo parlando del parto di 6 gemelli, evento molto particolare che si è verificato in data 16 Maggio 2020 presso l’ospedale di Strasburgo-Hautepierre. La mamma che ha dato alla luce questi sei magnifici gemellini è di origini francesi ma ha deciso di partorire presso l’ospedale prima citato, situato presso la cittadina di Strasburgo.

I gemellini neonati, sono 5 femmine ed 1 maschietto. Tutti e sei sono nati di ventiquattro settimane e sei giorni in totale. Secondo quanto viene affermato dall’ospedale di Strasburgo, questi sei gemellini sono nati decisamente prematuri ma in ottime condizioni fisiche fortunatamente, e quindi non rischiano la vita. La donna francese che ha dato alla luce questi 6 gemellini aveva partorito già due volte in precedenza.

Inoltre, l’ospedale di Strasburgo-Hautepierre rivela ai microfoni dei giornalisti, che incuriositi dall’evento rarissimo si sono recati sul posto, che la mamma dei sei piccoli gemellini nati prematuri si era sottoposta in precedenza alla tecnica ormonale denominata “stimolazione ovarica“. Tecnica che, secondo i medici dell’ospedale di Strasburgo-Hautepierre, ha portato all’evento eccezionale del parto di 6 gemellini.

Tutti e sei i neonati, sia le 5 femmine che il maschietto, sono nati tramite un parto cesareo che è durato fortunatamente soltanto pochi minuti, generando così pochissima sofferenza e stress alla madre dei sei gemellini nati prematuramente. Il peso dei neonati varia tra i seicentotrenta grammi ed i settecentotrenta grammi. Peso che indica inequivocabilmente una nascita decisamente prematura dei sei gemellini francesi.

Attualmente, tutti e sei i neonati sono ricoverati in rianimazione neonatale ma non rischiano fortunatamente la vita. Tutti e sei dovranno trascorrere diverso tempo all’interno dell’ospedale di Strasburgo-Hautepierre insieme alla madre. I medici rivelano ai microfoni della stampa pubblica che dovranno trascorrere diversi mesi in osservazione prima di poter lasciare l’ospedale di Strasburgo-Hautepierre e tornare finalmente a casa dai genitori.