Parla la famiglia di Meredith Kercher 15 anni dopo l’omicidio, i genitori sono morti nel 2020

La famiglia di Meredith Kercher ha rilasciato un tributo alla studentessa in occasione del 15esimo anniversario del suo omicidio, pochi giorni dopo la pubblicazione delle foto degli ex sospetti Amanda Knox e Raffaele Sollecito, ritratti mentre sorridevano insieme in una reunion in Italia avvenuta quest’estate, ampiamente criticate come di “cattivo gusto”.

Meredith, studentessa dell’Università di Leeds che aveva 21 anni, fu trovata senza vita nella sua camera da letto dell’appartamento che condivideva con la Knox a Perugia il 2 novembre 2007. La famiglia Kercher ha sempre mantenuto un rispettoso silenzio dopo la morte di Meredith, e nella loro dichiarazione è emerso per la prima volta che i suoi genitori John e Arline sono morti a poche settimane l’uno dall’altro nel 2020.

Nel tributo a Meredith, che era conosciuta con il soprannome di Mez, i suoi fratelli Stephanie e Lyle hanno detto: “Ogni anniversario della morte di Meredith ci fa riflettere, ma ovviamente come con chiunque abbia perso una persona cara, specialmente in circostanze così tragiche, non ci vuole un anniversario per ricordarli; è qualcosa che porti con te ogni giorno“.

I fratelli della giovane vittima dicono che quindici anni sono passati “in un batter d’occhio“, ma che in questo tempo hanno potuto vivere la loro vita, una cosa che a Meredith non è stata concessa. “Perdere entrambi i nostri genitori a soli quattro mesi l’uno dall’altro all’inizio del 2020 è stata una tragedia, ma possiamo trarre un po’ di conforto nel sapere che ora sono uniti a Mez e non devono più convivere con il dolore che li ha consumati. Meredith sarà sempre nei nostri pensieri e per sempre nei nostri cuori“.

Il 77enne John fu trovato gravemente ferito in una strada vicino alla sua casa a Croydon, nel sud di Londra, con due gambe fratturate, un braccio rotto e un trauma cranico nel gennaio 2020, ed è morto in ospedale tre settimane dopo. Le circostanze della sua morte sono ancora misteriose, e la polizia non è riuscita a stabilire con certezza se si sia trattato di un pirata della strada che lo ha investito.

Quattro mesi dopo l’ex moglie Arline, 74 anni, sarebbe morta in un ospedale di Carshalton, nel Surrey, durante la fase iniziale della pandemia, secondo quanto riportano i media inglesi, ed è sepolta accanto a Meredith nel cimitero di Croydon, a sud di Londra.