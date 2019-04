Parigi, terribile incendio a Notre-Dame.

Terribile incendio nel cuore della capitale francese in una delle costruzioni gotiche più famose del mondo: la cattedrale di Notre Dame, simbolo della città e patrimonio Unesco.

I turisti, dall’altra parte della Senna, stanno fotografando l’incendio e le foto stanno facendo il giro del mondo.

L’incendio

A causa delle fiamme che hanno avvolto l’intera cattedrale, la Prefettura di Parigi ha predisposto l’evaquazione dell’intera zona per facilitare il passaggio dei veicoli di soccorso e l’intervento delle forze dell’ordine. Diversi elicotteri stanno sorvolando la zona.

Secondo i vigili del fuoco, l’incendio si è sviluppato intorno alle 18.50 nel solaio della cattedrale e, sebbene non confermato, l’incendio potrebbe essere legato ai lavori di ristrutturazione in corso; sono già crollate parte delle impalcature che servivano per i suddetti lavori.

Dalle prime notizie, al momento non ci sono vittime ma solo danni materiali, tra cui il crollo, in fiamme, della guglia.

I commenti dal mondo

Appresa la notizia, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha voluto commentare il fatto augurandosi che un’azione tempestiva sblocchi presto la situazione; il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di rinviare il discorso alla nazione che era inizialmente programmato per le 20 di questa sera e si sta recando sul posto. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, subito accorsa sul posto, attraverso le sue foto pubblicate sul suo profilo social, prova a tenere aggiornati i suoi concittadini e, contemporaneamente, invita tutti a rispettare il perimetro di sicurezza.