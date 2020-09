I monopattini sono un mezzo di locomozione che, ultimamente, stanno usando tantissime persone: non solo giovani per sfrecciare con gli amici, ma anche gli adulti per andare al lavoro. Un mezzo molto noto e diffuso che sta causando non pochi problemi, alla circolazione, ma che è motivo anche di tantissimi incidenti. A Parigi, il fenomeno sta assumendo proporzioni ancora più gravi, considerando che sono in corso delle vere e proprie gare clandestine con i monopattini elettrici.

A Parigi, nella zona di Montmartre, l’uso dei monopattini elettrici ha causato un incidente mortale. In seguito a questa triste vicenda, la capitale francese ha deciso di adottare dei regolamenti e delle leggi maggiormente severe per provare ad arginare il problema, ma purtroppo nulla è cambiato, anzi, a quanto pare, sembra addirittura peggiorato.

In Francia, nei dintorni degli Champs Elysées, zona fortemente turistica, verso il mese di luglio, sono cominciati i rodeos, ovvero delle vere e proprie gare clandestine sui monopattini elettrici. Sono gare illegali che si sviluppano su monopattini, moto oppure quad, diventate oggetto di tensione tra i giovani e la gendarmeria della capitale.

Sono gare che tendono a svolgersi soprattutto la notte e vedono coinvolti tantissimi partecipanti mettendo a repentaglio la propria vita, ma anche quella degli altri. Un fenomeno e situazione che sono state documentate da Le Parisien, il quotidiano locale della capitale, che ha evidenziato un fatto ancora più grave.

Oltre alle gare clandestine con i monopattini elettrici, i giovani partecipanti sono sotto l’effetto di protossido di azoto, un gas esilarante presente nelle bombolette per gonfiare i palloncini oppure nei sifoni per la panna montata a spray che genera euforia, inibizione, la perdita totale dei riflessi con conseguenze che possono essere davvero terribili e disastrose per tutti.

Ovviamente questa situazione ha incentivato le proteste dei cittadini, ma anche dei gestori di bar e ristoranti i cui “camerieri che servono ai tavolini vengono sfiorati da tre o quattro ragazzi lanciati sul marciapiede, è pericoloso per tutti, lavoratori e clienti”. Nel frattempo, sono stati presi provvedimenti, come maggiori agenti in alcune avenue e la limitazione della velocità del mezzo stesso.