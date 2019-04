Parigi, devastante incendio nella cattedrale di Notre-Dame: la Francia colpita al cuore

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Sono sconvolta ed impressionata dalle immagini dell'incendio della straordinaria cattedrale di Notre-Dame, simbolo della cristianità ma anche del patrimonio culturale mondiale. Non posso credere che un gioiello architettonico del genere non sia stato adeguatamente protetto, specialmente in fase di restauro. Mi unisco al dolore del popolo francese nella speranza che si possa in tempi brevi ricostruire ciò che è andato per sempre perduto.