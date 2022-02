Tragedia lo scorso fine settimana in Paraguay, dove la nota influencer e modella, Cristina “Vita Aranda” è deceduta a seguito di una sparatoria avvenuta all’esterno dell’anfiteatro José Asunción Flores di San Bernardino. Sul caso ci sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Da quando si apprende nella struttura si stava svolgendo un festival, a cui la donna si era recata assieme al marito e ad alcuni amici. All’improvviso qualcuno ha sparato.

Cristina si è trovata sulla traiettoria dei proiettili, circostanza che le è stata appunto fatale. La modella è stata immediatamente soccorsa e sin dai primi istanti si è capito che le sue condizioni fossero gravi. La notizia della prematura scomparsa dell’influencer è stata confermata anche dai suoi famigliari, che hanno diffuso un comunicato stampa invitando i cittadini ad avere rispetto per il grande momento di dolore che si sta vivendo. L’ingresso alla camera ardente è stato riservato soltanto a famigliari e amici stretti.

Indagini in corso

“Apprezziamo il vostro desiderio di accompagnarci in questo momento delicato. Vi chiediamo di utilizzare lo spazio al piano terra per lasciare una dedica e rendere omaggio a Cristina” – così ha scritto nel comunicato la famiglia. Anche un’amica di Cristina è rimasta ferita durante la sparatoria: le sue condizioni non sono gravi.

La modella era arrivata in ospedale con una prognosi riservata. Era sposata con il calciatore Ivan Torres, in forza al club Olimpia. Lo sportivo ha lasciato un commovente messaggio per la moglie. distrutto anch’egli dal dolore. Nonostante le difficoltà dovevamo essere preparati per la prossima opportunità” – così ha scritto il calciatore.

Cristina lascia tre figli avuti dallo stesso Torres. Il marito si è promesso di crescere i bambini proprio come lei avrebbe voluto, per poi salutare la sua Cristina con un dolce “ti amo”. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta in Paraguay.