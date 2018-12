Papà prenota sei voli per passare il Natale con sua figlia hostess

Hal è il nome del papà americano che ha deciso di trascorrere i giorni della vigilia e di Natale a bordo di ben sei aerei, passando da una parte all’altra degli Stati Uniti. L’uomo non doveva raggiungere alcuna meta, ma desiderava trascorrere le festività in compagnia di sua figlia.

La figlia di Hal, Pierce Vaughan, lavora come hostess di linea presso la Delta Airlines. Proprio nei giorni del 24 e 25 non poteva festeggiare il Natale a casa perchè impegnata con il lavoro. Da qui nasce l’idea di Hal di prenotare sei biglietti per non trascorrere il Natale senza sua figlia.

La storia

A raccontare questa storia molto particolare ci ha pensato Mike Levy, che ha conosciuto Hal proprio in volo; era il suo vicino sul volo da Fort Mayers e Detroit, il giorno della vigilia di Natale. Durante il volo Hal, gli ha raccontato come mai fosse in viaggio e Mike, rimasto molto colpito dal gesto, ha deciso di scattare qualche foto, sia ad Hal che a sua figlia, e di raccontare la loro storia attraverso un post su Facebook.

Nel post, diventato virale in pochissimo tempo, Mike ha scritto: “Ho avuto il piacere di sedermi accanto a Hal durante il mio volo di ritorno a casa: sua figlia Pierce era la nostra assistente di volo e doveva lavorare per Natale. Hal ha deciso che passerà le vacanze con lei, quindi volerà oggi e domani per tutto il Paese per trascorrere il tempo delle feste con sua figlia. Che padre fantastico! Vi auguro un buon Natale!.

Successivamente anche la figlia di Hal ha risposto al messaggio condividendolo sulla sua pagina aggiungendo che il viaggio con suo padre è stato un vero successo. Ha ringraziato tutti i passeggeri e i colleghi che le hanno permesso di trascorrere del tempo con lui; infine ha voluto esprimere anche un ringraziamento speciale per Mike, che ha aiutato a capire quanto sia stato bello il gesto del padre.