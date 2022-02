Un padre in Canada, nella provincia del New Brunswick, appartiene ai no vax ed ha negato la vaccinazione a tutti e 3 i figli, anche alla bimba di 10 anni immunodepressa ed affetta da un tumore. La madre si è rivolta al giudice che alla fine del mese scorso si è pronunciato a favore della madre.

Nel 2019 la coppia si era separata ma avevano l’affidamento congiunto dei tre figli. Lo scorso anno la madre si è rivolta al giudice per chiedere la modifica della custodia dei figli perchè il padre (e la suo nuova moglie essendo no vax) avevano negato l’autorizzazione alla vaccinazione contro il covid. La madre ha preso questa decisione soprattutto in considerazione delle terapie anticancro a cui è costretta la figlia di 10 anni poiché affetta da un tumore vascolare.

Del caso si è occupato il giudice Nathalie Godbout che nel leggere la sentenza ha affermato di aver preso la decisione “a malincuore” ma che tale decisione si è resa indispensabile per la salute della bambina nel bel mezzo della pandemia da coronavirus e soprattutto in considerazione dei recenti effetti della variante omicron.

Nella sentenza il tribunale ha deciso che la madre, nonostante il mercato consenso del padre, potrà far vaccinare i 3 bambini. Se l’uomo decidesse di immunizzarsi a quel punto potrà rivolgersi nuovamente al tribunale per ottenere l’affidamento congiunto dei bambini. Nel frattempo il Padre, secondo quanto scritto dal “Canadian e pres”, si potrà tenere in contatto con i bambini soltanto tramite chat e telefono mai di persona.

L’uomo al processo ha dichiarato di aver fatto delle ricerche sugli effetti collaterali del vaccino e di aver preso la decisione per la salute dei suoi 3 figli. La corte ha commentato la sua affermazione precisando: “la sua ricerca aneddotica su un argomento così altamente specializzato a poco nessun peso nella analisi complessiva se misurata rispetto alle solite asserzioni medici dei nostri funzionari della sanità. Non stiamo parlando di punti di vista: Ciò che dice La scienza è di gran lunga più valido dell’approccio attendista del Signor F.”.