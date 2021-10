Orrore in Pakistan, dove un uomo ha ucciso le due figlie, un genero e i quattro nipotini di età compresa tra 4 mesi e 13 anni dando fuoco alla casa dove le due famiglie vivevano. Manzoor Hussain avrebbe consumato così il delitto d’onore per ritorsione contro una delle figlie che si era sposata per amore contro la sua volontà.

L’uomo ha dato alle fiamme la casa che le due figlie, la 19enne Fauzia Bibi e la 35enne Khurshid Mai, condividevano in un villaggio nel distretto Muzaffargargh. Le due donne, il marito di Khurshid ed i loro 4 figli sono morti arsi vivi nell’incendio. Il marito di Fauzia non si trovava a casa al momento dell’incendio, ed ha scoperto la tragedia solo al ritorno dal lavoro la mattina successiva.

“Ero a Multan per lavoro. Quando sono tornato e mi sono avvicinato alla mia casa, l’ho vista in fiamme“, ha raccontato alla polizia Mehboob Ahmad, marito di Fauzia ed unico scampato all’omicidio. Tra le vittime suo figlio di quattro mesi, oltre ai tre nipotini di 2 , 6 e 13 anni. La polizia sta indagando per capire come si siano generate le fiamme e come mai nessuna delle persone all’interno della casa sia riuscita a sfuggire.

“L’incidente è il risultato di una rivalità tra le due famiglie per un matrimonio d’amore”, ha raccontato ai media il poliziotto Abdul Majeed. 18 mesi fa Fauzia era convolata a nozze con Mehboob Ahmad contro la volontà del padre, scegliendo di sposarsi per amore anziché entrare in un matrimonio combinato come voluto dal padre.

È ora caccia all’uomo per il sospettato, che vive in un villaggio vicino, ed un secondo sospetto. Sembra infatti che Manzoor si sia avvalso dell’aiuto di suo fratello Sabir per portare avanti il delitto d’onore contro la figlia. I due ricercati sarebbero stati avvistati mentre si allontanavano dalla scena del crimine. Ogni anno sono centinaia le donne pakistane che vengono uccise dai parenti per essersi sposate senza il consenso o contro il parere dei genitori.