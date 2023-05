Padre spende 20mila euro per i biglietti di Taylor Swift: "Quelli che avevo comprato a mia figlia non erano arrivati"

Il mondo del gossip si scatena con un nuovo episodio che coinvolge la famosa cantante statunitense Taylor Swift e una storia che riguarda la spesa esorbitante di un padre per regalare un’esperienza indimenticabile alla figlia e alle sue amiche. Anthony Silva, residente a Foxborough, nel Massachusetts (USA), si è trovato costretto a sborsare quasi 20mila euro per l’acquisto di quattro biglietti validi per uno dei tre concerti di Taylor Swift programmati al Gillette Stadium.

La motivazione dietro questa spesa incredibile risiede in una serie di contrattempi che hanno reso necessario un secondo tentativo di acquisto dei biglietti. Inizialmente, Silva aveva speso quasi 1700 euro per due biglietti attraverso il portale di rivendita StubHub, ma purtroppo, a causa delle politiche del sito, i biglietti non sarebbero stati spediti fino al giorno prima dell’evento. La delusione è arrivata quando Silva ha scoperto, il giorno prima del concerto, che l’acquisto non era andato a buon fine.

Immaginate la disperazione della figlia di Silva, Katlyn, di soli 19 anni, che si vedeva sfumare il suo sogno di assistere a un concerto di Taylor Swift. Nonostante la delusione, il padre ha deciso di fare di tutto per realizzare il desiderio della figlia e ha cercato altri canali di vendita per trovare biglietti last minute. Questa decisione ha comportato un sacrificio notevole dei suoi risparmi, ma la felicità della figlia e delle sue amiche era al primo posto.

La spesa totale ha incluso non solo l’acquisto dei biglietti, ma anche il noleggio di una lussuosa limousine, per garantire un’esperienza “all-in” alle giovani fan. Anthony Silva, felice per aver realizzato il sogno di sua figlia, ha però espresso la sua rabbia e frustrazione per l’intera vicenda ai media statunitensi, raccontando in dettaglio il percorso tortuoso che ha dovuto affrontare per ottenere i biglietti.

Questa storia fa eco a un problema più ampio che coinvolge la vendita dei biglietti per i concerti di Taylor Swift. A fine 2022, molti fan della cantante, tra cui il padre di Katlyn Silva, si sono trovati impossibilitati ad acquistare i biglietti tramite il canale ufficiale di vendita, Ticketmaster. I biglietti sono andati esauriti in poche ore a causa della straordinaria domanda. Questo ha portato 25 fan, alla fine del 2022, a intraprendere un’azione legale contro Ticketmaster, citando la società per frode e falsa dichiarazione intenzionale a causa del disastro organizzativo.

Successivamente, Ticketmaster ha emesso delle scuse ufficiali ai propri clienti, riconoscendo di essere stata impreparata di fronte a una richiesta così elevata di biglietti.