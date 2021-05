Padre di 151 figli e con 16 mogli: "Mi mantengono loro, il mio lavoro è soddisfarle"

Quella che arriva dallo Zimbabwe è una notizia che lascia davvero senza parole. Lui si chiama Misheck Nyandoro (66 anni), ed è un veterano di guerra in pensione. Nel 1983 ha deciso di cominciare quello che lui ha chiamato un vero e proprio “progetto”, ovvero quello di sposare quante più donne possibili e avere da loro dei figli. Ai media internazionali, che hanno riportato una sua intervista nelle scorse ore, il 66enne ha dichiarato che il suo lavoro, al momento, è quello di soddisfare sessualmente le sue mogli.

“Mi mantengono loro” – così ha detto Nyandoro. Una storia a cui si farebbe fatica a credere, se non esistessero delle foto che ritraggono l’uomo insieme alle sue mogli. Misheck, dalle sue attuali 16 mogli ha avuto in totale 151 figli. Un numero enorme, praticamente da record del mondo. Il 66enne non vuole però assolutamente fermarsi, e a breve sarebbe in procinto di sposare la sua 17esima moglie. Ogni notte Nyandoro va a letto con quattro delle sua attuali consorti.

L’uomo: “A letto modifico il mio comportamento”

I cronisti si sono chiesti come faccia ad avere così tanti rapporti con donne diverse tra loro, anche per costituzione fisica. “Modifico il mio comportamento in camera da letto per adattarlo all’età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con le giovani come faccio con le più grandi” -così ha detto il 66enne.

Misheck afferma che le consorti sono tutte soddisfatte delle sue prestazioni sotto le lenzuola, ma adesso sta pensando a trovare delle donne più giovani, in quanto le più grandi si lamentano che lui vorrebbe avere troppi rapporti con loro. “Quello che sto facendo qui è completare il mio progetto. Un progetto di poligamia che ho iniziato nel 1983 e non intendo fermare finché la morte non mi porterà via” – questo è quanto sostiene lui.

L’uomo ha spiegato che non ha altro, e vive per questo. Il 66enne ha raccontato di essere anche molto viziato dai suoi figli, che si occupano di lui e gli farebbero anche moltissimi regali. La notizia in questione sta diventando virale in tutto il mondo ed è stata già ripresa da molti giornali italiani, come la testata giornalistica Leggo.