Padre balla nel parcheggio dell’ospedale per il figlio malato di cancro

L’amore dei genitori per i figli è qualcosa di straordinario e meraviglioso che diventa davvero difficile descrivere a parole. Alcune volte è complicato mostrare il proprio amore e far sentire la propria vicinanza soprattutto se il figlio deve affrontare un male oscuro e terribile come il cancro. La storia che stiamo per raccontarvi ha per protagonista un padre che fa di tutto per cercare di risollevare l’umore del figlio. Ecco cosa escogita ogni giorno e il suo intento.

Aiden è un ragazzino di 14 anni del Texas, negli Stati Uniti, a cui è stata diagnosticata la LLA, ovvero la Leucemia Linfocitica Acuta. Un male terribile che gli è stato diagnosticato durante il periodo della pandemia da Covid-19 con tutte le restrizioni e i provvedimenti sanitari che questo virus impone.

A causa delle norme sanitarie per via della pandemia in corso, infatti, soltanto un genitore è ammesso a far visita al figlio all’ospedale. Quindi, mentre la madre – infermiera – rimane in compagnia del figlio nel momento della chemioterapia e va a visitarlo nella sua camera d’ospedale, il padre decide di compiere un gesto simpatico e divertente, che mostra tutto il grande amore per il figlio.

Ogni martedì Chuck, il padre di Aiden, si improvvisa ballerino nell’ospedale del parcheggio. Sebbene le sue doti non siano proprio quelle di un grande ballerino, è comunque il suo modo per stargli accanto e supportarlo in modo che sappia che non è da solo a combattere contro questo terribile male che lo sta annientando.

Il padre, ogni volta, indossa travestimenti particolari e originali per far sorridere il figlio e dargli la forza necessaria ad affrontare tutto questo. Alla CNN, che ha documentato il video, il padre ha raccontato quale sia il suo obiettivo: “Faccio qualsiasi cosa per risollevargli un po’ il morale e fargli sapere che non è solo, che siamo con lui”. Ogni martedì il padre cambia travestimento e il figlio si dice contento e positivo in quanto non vede l’ora di sapere quale idea escogiterà. Il ragazzo segue i movimenti del genitore, imitandolo.