Otto tra i più importanti eventi positivi accaduti nel 2019

Tra le principali buone notizie accadute nel 2019 abbiamo che, seppure le tartarughe marine siano ancora una specie in via di estinzione, la loro popolazione ha ricominciato ad aumentare di nuovo, con un grande risultato (del 980%). Tutto questo grazie al “U.S. Endangered Species Act”, una legge creata per proteggere diverse specie marine.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima che ci siano circa 200 milioni di cani randagi in tutto il mondo. I Paesi Bassi hanno ottenuto un successo unico nel suo genere e si dice che sia il primo paese in assoluto a essere senza problemi di cani randagi. Ciò che è importante ricordare è che il paese è riuscito a ottenere questi risultati senza ricorrere all’eradicazione di questi animali, ma puntando sulla loro riabilitazione e trovando loro delle famiglie.

La metro di Roma ha introdotto una norma che consente ai passeggeri di pagare il biglietto con i crediti raccolti con il riciclaggio delle bottiglie di plastica. Dopo la crisi estiva con i rifiuti che si accumulavano per le strade, le autorità cittadine hanno dovuto reagire, utilizzando macchine speciali, e i cittadini ricevono 0,05 euro a bottiglia di sconto sul prezzo del prossimo viaggio in metropolitana. Grazie a questa regola, più di 350.000 persone hanno già preso parte a questo progetto.

L’Islanda è il primo paese in assoluto ad avere salari equi tra uomini e donne. Per molti anni l’Islanda è stata percepita come un paese favorevole alle donne con la comunità più paritaria al mondo. In questo momento, il divario tra i sessi non esiste per via delle leggi che vi sono state applicate nel corso degli anni recenti.

La crudeltà animale nei circhi è stata discussa per molti anni e finora molti paesi hanno deciso di proibirla. Il circo in Germania è andato oltre, utilizzando ologrammi di animali. Un’altra buona notizia è che i ricercatori hanno scoperto un tipo speciale di fungo che mangia la plastica. I rifiuti plastici sono una delle maggiori preoccupazioni ambientali e questo potrebbe essere un grande progresso nella soluzione di tale problema. Il fatto più sorprendente è che il fungo può sopravvivere sul poliuretano, ma potrebbe anche farlo senza ossigeno. Il fungo può essere piantato sul fondo dei corpi idrici e aiutarci a pulire anche gli oceani.

Un’altra buona notizia è che a Taiwan è finalmente permesso alle coppie omosessuali di sposarsi ed è il primo paese asiatico a farlo, inaugurando così una nuova era. Inoltre, le fonti rinnovabili di energia stanno ora producendo un terzo dell’energia globale, con un aumento sostanziale avvenuto proprio nel 2019.