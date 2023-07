Ospedale sbaglia completamente la diagnosi e bimbo di 21 mesi perde la vita

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - È necessario sensibilizzare i genitori sull'importanza di essere vigili riguardo alla salute dei propri figli e di richiedere sempre una diagnosi accurata in caso di dubbi o segni di malessere. La tempestiva identificazione di eventuali problemi può fare la differenza. Infine, è auspicabile che episodi come questo non vengano dimenticati, ma che siano oggetto di attenta riflessione e di azioni concrete volte a migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema sanitario, garantendo la tutela della salute e della vita di ogni individuo, soprattutto dei più vulnerabili come i bambini.