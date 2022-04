Orrore negli Stati Uniti, dove un 14enne ha violentato e strangolato la cugina di soli 10 anni. Vittima la piccola Iliana ‘Lily’ Peters, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì a Chippewa Falls nel Wisconsin. Mercoledì la polizia ha annunciato di aver arrestato un teenager che conosceva la bambina senza rivelarne le generalità, svelando adesso che si tratta di Carson Peters-Berger, cugino della vittima e figlio di un pedofilo.

Il 14enne, incriminato per stupro ed omicidio, ha seguito la cuginetta quando domenica nel tardo pomeriggio è uscita di casa in bicicletta. Quando alle nove di sera non aveva ancora fatto rientro a casa, il padre si è preoccupato ed ha allertato le autorità. La polizia ha rintracciato la bicicletta della bambina vicino ad un sentiero, ma solo il giorno dopo il suo corpo è stato individuato nei boschi.

Il giorno successivo l’arresto del teenager, anche grazie ad un post sulla piattaforma social Reddit dove un utente ha svelato di aver visto Lily in compagnia di un ragazzino domenica stessa vicino al bosco. L’adolescente è stato arrestato ed incriminato, e nonostante la giovane età è già comparso davanti ad un giudice nel tribunale per maggiorenni. Carson è al momento in custodia della polizia con una cauzione da un milione di dollari.

Secondo l’accusa, il 14enne ha preso a pugni Lily, l’ha strangolata, colpita con un bastone e poi ha abusato sessualmente di lei. Inoltre pare che il giovane abbia confessato che aveva intenzione di violentare ed uccidere la cugina fin dall’inizio, pianificando il crimine da quando i due si solo allontanati domenica pomeriggio.

A rendere ancora più orribile la vicenda è il contesto familiare dell’assassino e della vittima: il 14enne è figlio del pedofilo Adam Berger, 37enne condannato in passato a 3 anni in carcere per possesso di materiale pedopornografico, tra cui immagini e video in cui aveva photoshoppato il suo volto in scene con bambine piccolissime. Durante il suo periodo in galera, aveva mantenuto stretti contatti col figlio, che definiva “la parte migliore di me“. Lily invece viveva col padre Alex, pluripregiudicato per reati relativi a droghe e alcool e fratello della madre dell’assassino, mentre la madre Jennifer Eyerly è in libertà vigilata dopo una condanna per furto.