C’è una notizia che ha letteralmente sconvolto lo stato statunitense del Tennessee. La 38enne Melissa Blair è stata arrestata, martedì, e accusata di 18 capi di imputazione per stupro legale, quattro capi di imputazione per traffico di esseri umani per prostituzione condiscendente, adescamento di un minore e confisca di proprietà personali.

Le accuse sono pesantissime in quanto la donna, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe fatto sesso con almeno 9 studenti di una scuola superiore del luogo, in cambio di sigarette elettroniche. La Blair è già libera. Ha pagato una cauzione di $ 100.000 e martedì 15 febbraio è uscita dal carcere. Dovrà comparire in tribunale il prossimo 28 febbraio. La cosa, ovviamente, ha scatenato l’incredulità e la forte rabbia dei genitori delle giovanissime vittime.

La ricostruzione dell’accaduto

Lo sceriffo della contea di McMinn, Joe Guy, ha confermato che ci sono “almeno nove vittime, tutti maschi” , nel periodo che va dalla primavera del 2020 alla fine del 2021. Si tratta di studenti della McMinn Central High School, nella città di Englewood, con un’età compresa tra i 14 e i 17 anni, quindi tutti minorenni, che la donna avrebbe adescato, offrendo loro delle sigarette elettroniche, in cambio di prestazioni sessuali.

Le indagini sono scattate dopo che nel distretto scolastico è arrivata una lettera anonima, dato che la Blair collaborava con un club di supporto della scuola. Alla donna è stato interdetto l’accesso alle proprietà scolastiche e alle attività della scuola e nessuno riesce a spiegarsi come faccia a condurre regolarmente la sua vita (ricordo che è stata già liberata) dopo tutti i reati commessi nei confronti dei poveri minori.

Duro lo sfogo dei genitori delle vittime. Una madre, che ha chiesto di restare anonima, ha dichiarato: “Siamo devastati a questo punto.Non riesco a descrivere a parole come ci si sente a vivere quello che stiamo attraversando in questo momento. C’è ogni tipo di emozione che puoi immaginare. E nessuna di esse è felice“. Le vittime potrebbero essere molte di più. Saranno gli inquirenti, nelle prossime settimane, a far luce ancora di più, su questa triste vicenda.