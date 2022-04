Una storia terribile, quella che arriva dal Regno Unito. Un’intero Paese piange la morte della piccola e bellissima Eleanor, uccisa a soli 4 mesi. Se la verità attorno al suo decesso è sempre stata tenuta nascosta dai genitori, parlando di incidenti di vario tipo, finalmente quel che è accaduto alla bimba è venuto fuori.

Si, perchè il corpicino della bambina ha parlato, riportando tracce inequivocabili di violenza tra lividi, graffi, ecchimosi, al punto che la questione era stato segnalata ai servizi sociali, nonostante i genitori, poi ritenuti colpevoli del suo decesso, abbiamo saputo trovarsi scusanti, credibili in quel momento.

La ricostruzione della tragedia

Gli inquirenti sono andati avanti nelle indagini, per risalire alla causa della morte di Eleanor, avvenuta nel 2019. Hanno scandagliato ogni pista per giungere alla verità, fino a quando il caso si è risolto con la condanna del padre 31enne Christopher Easey per omicidio colposo e della madre 36enne Carly Easey, per negligenza.

3 emorragie cerebrali e lesioni neurologiche e alla testa più vecchie di quelle mortali, 31 fatture costali e 5 fratture agli arti. Questo è quanto è emerso dall’esame autoptico effettuato dal medico legale sul corpicino della vittima. Un orrore inaudito, quel che si è appreso circa le condizioni in cui la neonata era tenuta. Spesso lasciata da sola nella loro casa di Norwich, veniva alimentata con biscotti alla crema pasticcera o cheesecake al limone.

La povere Eleanor era denutrita, sottopeso. Il padre ha ammesso la responsabilità della morte della figlia, dicendo che l’aveva lasciata cadere mentre le dava da mangiare e che forse aveva battuto la testa su un tavolo, per poi affermare che potrebbe aver subito un trauma cranico accidentale quando l’ha scossa violentemente mentre cercava di rianimarla dopo un incidente stradale.

Assolto dall’accusa di omicidio volontario, deve rispondere di omicidio colposo,mentre la moglie, colpevole di negligenza, è stata scagionata dall’accusa di omicidio ed è stata rilasciata su cauzione. La donna era stata segnalata già dall’ospedale in cui aveva dato alla luce la bambina perchè rifiutava di allattarla.