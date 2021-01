Orrore in Pennsylvania: impicca i 2 figli e abusa del cane di famiglia

Siamo ad Albany Township, Pennsylvania. È’ qui che gli inquirenti si sono trovati di fronte una storia agghiacciante, dell’orrore. I fatti risalgono al dicembre 2019, quando Lisa Snyder, per giorni, ha cercato su Google parole chiave come “impiccare”, “monossido di carbonio”.

Poi un giorno ha legato i guinzagli da cane ad una trave di casa e ha ,impiccato i suoi figlioletti Conner di 8 anni e Brinley, di soli 4 anni, che sono morti dopo giorni di agonia. Secondo i pubblici ministeri, in quelle ricerche c’è la prova della premeditazione del duplice delitto, che non è stato d’impulso.

I documenti in possesso del Tribunale

Dai documenti del tribunale, nelle settimane precedenti all’impiccagione dei figli, la donna ha cercato su internet frasi come “monossido di carbonio in macchina quanto tempo per morire”, “impiccarsi”, “sono quasi riuscito a farla franca con i migliori episodi”,.. una serie americana, quest’ultima, che parla di fatti realmente accaduti.

La notte in cui ha impiccato i due figli, l’omicida ha riferito ai soccorritori che suo figlio era stato vittima di bullismo e aveva minacciato di suicidarsi, mentre la sorellina lo avrebbe emulato. Ovviamente la versione della donna non ha convinto gli investigatori che non le hanno creduto. Ora la difesa chiede di non tener conto delle ricerche fatte su Google, facendo leva sull’incapacità di intendere e di volere della donna a causa degli abusi subiti sin da quando era adolescente.

Per gli avvocati Snyder ha una storia cronica di gravi disturbi mentali e la malattia le dava un desiderio di proteggere i suoi figli dai sentimenti di abbandono e di alleviare le situazioni dolorose che stavano vivendo in quel momento. La donna, sotto processo in un tribunale della Pennsylvania, dovrà rispondere anche di crudeltà e bestialità su animali. Gli inquirenti hanno trovato immagini sessualmente esplicite, sul suo telefonino, in cui l’omicida fa sesso con il cane di famiglia.