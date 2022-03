Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Cosa è accaduto a questi 4 uomini? Per quale motivo sono stati uccisi? In queste ore davvero cruciali per ricostruire l'accaduto, in molti si chiedono cosa sia successo in questa splendida località turistica. Speriamo che la verità possa presto emergere. Intanto pongo le mie più sentite condoglianze ai familiari delle vittime.