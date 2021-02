Orrore in Iran, impiccata per aver ucciso il marito ma era già morta per la paura

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Come si fa ad arrestare questa macchina della morte? Certo, la vittima è stata anche carnefice, ma per evitare queste immani tragedie, non occorrerebbero leggi più severe? Anziché la pena capitale, perché non l'ergastolo? O, ancora prima, perché non la denuncia evitando di passare da vittima in carnefice? In tutto questo, a subire i peggiori traumi sono i figli.