Orrore in Canada: trovati resti di 215 bambini vicino ad una ex scuola cattolica

La comunità indigena della British Columbia aveva denunciato da decenni le storie di terribili abusi subiti dai bambini della propria cultura che, separati dalle proprie famiglie per “assimilarli” alla cultura predominante, furono rinchiusi in scuole dove violenze, stupri e morti erano all’ordine del giorno. Oggi queste accuse hanno trovato una ennesima conferma, dopo il ritrovamento di una fossa comune di bambini nei dintorni di una ex scuola cattolica.

Sarebbero infatti 215 i bambini i cui resti sono stati individuati in una fossa comune vicino alla Kamloops Indian Residential School, istituto che ha chiusi i battenti nel 1978. In questa scuola cattolica i bambini delle comunità indigene autoctone del Canada venivano portati dopo essere stati strappati alle proprie famiglie nel tentativo di “occidentalizzarli” e conformarli alla cultura predominante.

La Kamloops Indian Residential School fu attiva dalla fine del 1800 fino alla fine degli anni ’70, e fu sotto la diretta gestione della Chiesa Cattolica per la maggior parte della sua esistenza. Rosanne Casimir, presidente della comunità indigena Tk’emlúps te Secwe’pemc, ha parlato di una “perdita impensabile di cui si è parlato ma che non era mai stata documentata“, confermando che grazie all’ausilio di un georadar, è stata individuata la fossa comune.

“La cruda verità dei risultati preliminari è venuta alla luce. La conferma dei resti di 215 bambini che erano studenti della Kamloops Indian Residential School. Alcuni avevano appena tre anni“, commenta la Casimir, che sottolinea che le morti di questi bambini non siano mai state documentate ufficialmente.

Il Commissione per la Verità e la Riconciliazione, istituito dal Canada per cercare di fare luce sugli abusi subiti dalle comunità indigente per decine di anni, ha stimato che la maggior parte dei bambini obbligati a frequentare questi istituti non solo fossero vittime di abusi fisici e sessuali, ma non venivano nutriti né curati adeguatamente. Si stima che siano oltre 4mila i bambini che abbiano perso la vita in questo tipo di scuole.