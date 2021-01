Orrore a Indianapolis, famiglia trucidata in casa a colpi d’arma da fuoco: morta 19enne incinta

Una famiglia di 6 persone è stata trucidata a colpi d’arma da fuoco nella propria abitazione di Indianapolis, negli Stati Uniti. Non si sa ancora chi sia l’autore materiale di quella che è stata una autentica mattanza. Sono infatti cinque le persone decedute, mentre un minore è riuscito miracolosamente a salvarsi seppur gravemente ferito. Sarebbe stato proprio quest’ultimo, uscito in strada sporco di sangue, a chiedere aiuto e ad indicare ai poliziotti dove si era consumata la tragedia. Tra le vittime ci sono una 13enne e una 19enne: quest’ultima aspettava un bambino.

Purtroppo neanche per il bambino che la donna portava in grembo vi è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i sanitari con un’ambulanza, chiamati attraverso il numero unico di emergenza 911. Secondo quanto rilevato dagli inquirenti in queste prime battute delle indagini, pare che a sparare sia stata più di una persona, circostanza però quest’ultima che dovrà essere chiarita dalle indagini e da eventuali testimonianze. L’azione di chi ha sparato è stata fulminea: i killer non hanno avuto nessuna pietà nel commettere nel misfatto.

Il sindaco sotto shock

L’allarme è scattato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio. Qualcuno ha fatto una chiamata anonima al 911, segnalando che che in un’abitazione di Indianapolis stesse avvenendo una sparatoria. Gli agenti della polizia federale degli Stati Uniti si sono recati sul posto. Una volta aperta la porta dell’appartamento non ci hanno messo molto a scoprire che cosa fosse successo. I cinque corpi giacevano tutti ormai senza vita in una pozza di sangue.

La polizia ha definito l’accaduto la strage di massa più grave avvenuta negli ultimi dieci anni nello stato dell’Indiana. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari sull’accaduto, e anche forse su chi ha compiuto la strage. Il ragazzino che è rimasto ferito si trova ricoverato in condizioni piuttosto serie, anche se non sarebbe in pericolo. Proprio da lui gli inquirenti sperano di ricavare elementi importanti a chiudere le indagini.

Il sindaco Joe Hogsett è rimasto sconvolto da quanto accaduto e ha condannato fermamente l’episodio avvenuto. “Quello che è successo questa mattina è stato un omicidio di massa, la scelta di uno o più individui di portare terrore nella nostra comunità” – queste sono le parole di un affranto primo cittadino. Anche l’uomo si aspetta che le indagini facciano chiarezza e che si inchiodino i responsabili.