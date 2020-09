Oms, drammatiche previsioni Covid-19: 2 milioni di morti nel mondo. Elogiata l’Italia

L’Oms ricorda che la pandemia non è ancora passata: anzi si potrebbe arrivare a due milioni di morti a causa del Covid-19. Michael Ryan, direttore per le emergenze, avrebbe risposto così a una domanda rivolta durante il briefing sul coronavirus: “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino“.

Altri nove mesi d’attesa per il vaccino potrebbero portare altre morti, un numero identico al primo: un milione. “Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare quella cifra?” ha chiesto Ryan a chi lo interrogava, suggerendo anche il tempo dell’azione “adesso“. Se non si agisce subito, il numero dei morti sarà “molto più alto“.

L’omaggio all’Italia

L’Italia, colpita pesantemente dal Covid-19 per prima, in Europa, è il Paese che ha saputo reagire con energia, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza che la scienza suggeriva. Lo ha riconosciuto l’Oms postando un video sulla propria pagina di Twitter. Immagini di repertorio, arricchite da testimonianze, raccontano il vissuto italiano in tempo di coronavirus.

Il post con il video è stato condiviso da molti, tra questi dal premier Conte che ha sottolineato: “L’Organizzazione mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia“. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta e riprende il post ricordando che “la strada è ancora lunga“, ed è necessario restare “con i piedi per terra” per non correre il rischio di rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi.

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, già ad agosto, aveva ringraziato il ministro Speranza per l’esempio dell’Italia e invitato gli altri Paesi a prendere come modello la sua risposta alla pandemia: “La leadership e umiltà dell’Italia è fonte di ispirazione per gli altri che stanno imparando e agendo di conseguenza“.

Complimenti al governo Conte e al “comportamento disciplinato” degli italiani arrivano anche dal giornale economico-finanziario del Regno Unito, il Financial Times.