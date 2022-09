Ollie è morto, investito da un pirata della strada: aveva solo 5 anni

Ascolta questo articolo

Sono storie che non vorremmo mai sentire, eppure capitano spesso, in tutto il mondo. Il fenomeno dilagante dei pirati della strada che uccidono e fuggono via, va contrastato con rigidi interventi del legislatore. Pene più severe, questo è ciò che i parenti delle vittime chiedono a gran voce, con la speranza che il loro grido venga ascoltato.

Tra i tanti casi che hanno lasciato tutti gli utenti senza parole, troviamo quello del piccolo Ollie Simmons-Watt. Questo bambino biondissimo che vediamo in foto, aveva solo 5 anni quando è stato travolto da un furgone il cui conducente si è dato alla fuga.

L’accaduto

Era un bambino che sprizzava gioia da tutti i pori, Ollie, aveva voglia di vivere, eppure c’è chi lo ha travolto e si è dileguato, senza prestargli alcun soccorso. L’incidente, risultato fatale per il piccolo, è avvenuto a Limavady, nella contea di Londoderry, in Irlanda del Nord. Ieri pomeriggio il bimbo si trovava in sella alla sua bici, quando un furgone lo ha investito.

I passanti, rimasti sconvolti dalla tragedia che si è consumata sotto i loro occhi, hanno allertato immediatamente i soccorsi. L’ambulanza ha raggiunto in men che non si dica il luogo del dramma, trasferendo Ollie, agonizzante, presso l’ospedale più vicino. Le sue condizioni sono apparse, sin da subito, critiche. Nonostante ciò, i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita ma il bimbo non ce l’ha fatta. E’ deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio a causa delle profonde ferite riportate.

Le forze dell’ordine hanno esortato le persone che hanno assistito all’incidente o hanno filmato il momento esatto in cui il piccolo è stato investito, a farsi avanti, collaborando con la polizia nelle indagini che proseguono a ritmo serrato. L’obiettivo è quello di rintracciare colui che si è macchiato di un simile reato, dare un’identità a chi ha strappato per sempre Ollie dall’affetto dei suoi genitori. Tutta la comunità, in queste ore, si è stretta attorno alla famiglia della vittima e sta facendo il possibile per aiutarla. Con la sua morte, il bimbo lascia nel dolore i genitori, il fratello Freddie e la sorella Bella. Intanto prosegue la caccia al pirata della strada che lo ha travolto.