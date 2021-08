Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Sono molto contenta per l'ottima prestazione degli azzurri, quest'anno abbiamo iniziato bene già dai campionati di calcio europei e l'Italia si dimostra ancora una volta vincente nello sport, non mi sarei aspettata di meglio, tutti atleti lodevoli che hanno combattuto con forzA, VIGORE e passione per vincere le agognate medaglie.