Il medagliere italiano alle olimpiadi di Tokyo, iniziate venerdì 23 luglio 2021 dopo essere state posticipate di un anno come gli Europei di calcio a causa della pandemia di Coronavirus in corso, è già piuttosto variegato: copre infatti diversi sport e specialità, oltre che tutti e tre i gradini del podio.

Le prime medaglie dell’Italia sono arrivate già nella giornata inaugurale dallo schermidore Samele, con un argento nella sciabola, e da Dell’Aquila, oro nel taekwondo: il ragazzo di Mesagne, in provincia di Brindisi, ha portato a casa quello che per ora è l’unico oro italiano. Il secondo giorno è toccato invece ai bronzi nel ciclismo per Longo Borghini, nel judo 52 kg per Odette Giuffrida, sorella del calciatore Christian che qualcuno ricorderà nel reality “Campioni” di alcuni anni fa, e nel sollevamento pesi categoria 67 kg per Zanni.

Per quanto riguarda invece il terzo giorno, è arrivato il momento del nuoto: sono infatti arrivati un bronzo per Martinenghi nei 100 metri rana, un argento per la staffetta 4×100 stile libero e, cambiando sport, per Bacosi nello skeet e Garozzo nel fioretto. Infine, per ora, il quarto giorno ha portato a un bronzo per Centracchio nel judo 63 kg e per la squadra di spada femminile e all’argento per Bordignon sollevamento pesi 64 kg.

L’Italia in questo momento è quattrordicesima nel medagliere, guidato dai padroni di casa del Giappone seguiti da Stati Uniti e Cina.

Nonostante non sia arrivata a podio, non può mancare una menzione per Federica Pellegrini che ha centrato la sua quinta finale olimpica, conclusa con un settimo posto nei 200 metri stile libero, entrando così di diritto nella storia del nuoto e in generale dello sport più di quanto avesse già fatto con tutti i suoi successi, da Atene 2004 quando aveva solo 16 anni a oggi.