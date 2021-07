Olimpiadi 2021, Covid: primo caso nel villaggio di Tokyo 2020

Primo caso di positività al Covid-19 nel villaggio olimpico di Tokyo 2020. Insieme a questo, sono altri 14 i casi segnalati e collegati ai Giochi olimpici, il cui inizio è previsto per la prossima settimana. Crescono quindi dubbi e perplessità circa la tanto paventata sicurezza e protazione dell’evento, paventata negli scorsi mesi dagli organizzatori.

Il Covid è più insidioso che mai. E’ riuscito a superare anche tutte le procedure sanitarie messe in atto per scongiurare la registrazioni di casi nell’ambito dell’imprtante evento sportivo. Il primo caso registrato nel villaggio di Tokyo 2020 sembra però non riguardare uno degli sportivi partecipanti alle olimpiadi.

Possono tirare quindi un sospiro di sollievo i fan e tifosi. Sono in tanti, infatti, ad aspettare con trepidazione da quattro anni questa manifestazione. Occasione unica in cui si potranno vedere le sfide tra i numeri uno delle principali discipline sportive: dall’atletica ai giochi di squadra. Sarà bello quindi ritrovarsi ad esultare e festeggiare non solo l’Italia degli Azzurri, ma anche quella degli altri sport.

La data di inizio di Tokyo 2020 è prevista per il 23 luglio 2021, mentre l’8 agosto è prevista la cerimonia finale. Al momento, nonostante il caso di Coronavirus, non c’è stata comunicazione alcuna circa un possibile slittamento della data di inizio. La comunicazione del caso di positività è stato un atto dovuto.

Stando alle notizie riportate dall’agenzia di stampa Ansa, “durante i tamponi è stato riscontrato un caso positivo“. Almeno questo è quanto dichiarato dal portavoce del comitato organizzativo delle Olimpiadi. Stando alle ulteriori indicazioni fornite, il positivo è stato già messo in isolamento in un albergo.

Nel frattempo gli organizzatori si stanno adoperando in ogni modo per scongiurare il divamparsi di un focolaio all’interno del villaggio olimpico. Sul punto è intervenuta la presidente di Tokyo 2020 dicendo: “Stiamo facendo tutto il possibile per scongiurare un focolaio di Covid“. Se si dovesse presentare tale evenienza si attiverà un piano per afffrontare il problema.