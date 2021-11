L’Europa sembra stia facendo qualche passo indietro nella lotta alla pandemia di Covid-19. I numeri parlano chiaro: in tutto il “Vecchio Continente” i contagi stanno aumentando in maniera repentina, e alcune nazioni, come la Germania, stanno pensando a nuove restrizioni per contenere quella che viene definita quarta ondata. Ma è di queste ore la notizia che in Alta Austria è stato adottato il lockdown totale per non vaccinati, che dalla prossima settimana potrebbe essere esteso a tutto il Paese. L’Olanda, invece, ha deciso di fare un ulteriore passo indietro, instaurando un “lockdown soft” o comunque moderato.

Da domani, sabato 13 novembre, bar e ristoranti dovranno chiudere alle ore 19:00 per un periodo di tre settimane. Il Paese tornerà ad adottare lo smart working generalizzato: i lavori che non richiedono manovalanza dovranno per forza essere eseguti da casa, si pensi ad esempio a quelli degli uffici della pubblica amministrazione. Il Governo olandese presieduto dal Premier Mark Rutte ha trovato la quadra dopo ore di discussione, in cui si sono analizzate tutte le strade possibili per poter arginare il contagio.

Oltre 16.000 casi

In queste ultime 24 ore nel Paese si sono regisrati 16.300 casi di Covid-19, una cifra che si affianca a quella del costante aumento dei ricoveri ospedalieri, sia in area medica che in terapia intensiva. Il numero di persone ricoverate per Covid ha raggiunto quota 330 unità. Si tratta di numeri molto alti per una nazione che conta poco più di 17 milioni di abitanti.

Il provvedimento dovrebbe essere ratificato nella giornata di oggi. Il numero di persone che potranno essere accolte in casa in queste tre settimane sarà nel massimo di 4. Divieto quindi di assembramenti nelle abitazioni e di organizzare feste e party con persone diverse e non appartenenti al proprio nucleo famigliare convivente.

Anche i negozi dovranno chiudere alle 19:00. Se dopo le tre settimane di blocco la situazione si stabilizzerà il provvedimento emergenziale e restrittivo sarà annullato. In Italia la situazione epidemiologica viene tenuta sotto controllo, anche da noi i numeri della pandemia stanno subendo un aumento considerevole.