La giovane 17enne Noa Pothoven è morta domenica scorsa nella sua casa di Arnhem in Olanda. La ragazza ha deciso di sottoporsi all’eutanasia dopo anni di sofferenze fisiche e psicologiche dovute ad uno stupro subito alla tenera età di 11 anni. Ad annunciarne la morte è stata la sorella. Questa vicenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica olandese.

La ragazza si batteva da anni per ottenere l’autorizzazione per sottoporsi all’eutanasia, perché non sopportava più di vivere a causa della depressione, dell’anoressia e dello stress che l’avevano braccata a seguito dello stupro subito da bambina. Cinque giorni prima della sua dipartita, Noa ha pubblicato un lungo post su Instagram con un saluto ed una emoticon che manda un bacio.

Aveva raccontato la sua storia in un libro autobiografico dal titolo “Winnen of leren” (vincere o imparare)”. In questo post su Instagram traspare e si legge chiaramente tutto il dolore e la sofferenza di Noa che dichiarava di non aver più la forza e la voglia di vivere e che quella che stava vivendo non era vita ma solo sopravvivenza.

Con lucidità e serenità, Noa descrive le sue ultime ore di vita circondata dalla sua famiglia e dalle persone più importanti della sua vita. Infine, la 17enne ha invitato a non inviarle messaggi perchè troppo debole per rispondere e ha spiegato che quella di farla finita era la sua decisione e che nessuno le avrebbe fatto cambiare idea per nessun motivo al mondo.

Ben due le violenze sessuali subite da Noa: una a soli 11 anni durante la festa di compleanno di una compagna di strada ed un’altra a 17 anni per strada da parte di due uomini mai identificati. Era il 2016 quando la ragazza si è rivolta alla clinica “Life end” dell’Aia, all’insaputa dei genitori. Nel 2002 l’Olanda è stato il primo paese europeo ad avere una legge sul tema dell’eutanasia diretta e del suicidio assistito e, due anni più tardi, ad approvare il “protocollo di Groningen” sull’eutanasia infantile.

La morte può essere autorizzata a partire dai 12 anni di età, ma solo dopo che un medico abbia certificato che la sofferenza del paziente è insopportabile e senza alcuna possibilità di cambiamento. Tra i 12 e i 16 anni è previsto il consenso dei genitori. Nel 2017, circa 6.585 persone hanno chiesto e ottenuto l’eutanasia in Olanda, circa il 4,4 per cento dei decessi totali nel Paese.