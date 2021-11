L’Olanda è un’altra nazione che ha deciso di utilizzare il pugno duro contro le persone non vaccinate contro il Covid-19. Da oggi per loro la vita sarà più difficile, in quanto potranno recarsi soltanto a lavoro ma non partecipare ad una serie di attività sociale. Per queste persone non immunizzate sarà vietato entrare in bar e ristoranti, così come andare in palestra o allo stadio. Solo i guariti dal Covid e le persone completamente vaccinate potranno partecipare alla vita sociale.

La popolazione olandese però non l’ha presa bene, e ieri sera centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Rotterdam per manifestare il proprio dissenso contro queste nuove restrizioni, che limitano fortemente la libertà personale. Ci sono stati scontri con la Polizia, che ha dovuto anche sparare per contenere la folla inferocita: due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. I manifestanti hanno dato fuoco ad un’auto della Polizia e a cassonetti e oggetti trovati per strada. Il caos in poche parole.

Poliziotti colpiti con oggetti

Secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos i manifestanti hanno lanciato anche diversi oggetti contro gli agenti, alcuni dei quali sono stati colpiti. Anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per poter spegnere le fiamme divampate in diversi punti del centro, sono stati colpiti dagli oggetti lanciati dai No Vax.

I servizi ferroviari dà e per Rotterdam sono stati sospesi in via del tutto precauzionale fino a quando la situazione non è tornata alla normalità. Un blindato della Polizia è stato oggetto di una sassaiola e gli agenti hanno accelerato per potersi allontanare dalla folla, che è stata contenuta a fatica.

Il Governo olandese però prosegue sulla linea dura adottata e condanna fortemente l’accaduto di ieri sera. La manifestazione era stata indetta da alcune organizzazioni che criticano fortemente le decisioni intraprese dall’Esecutivo. Le squadre antisommossa della Polizia erano dispiegate in ogni angolo di Rotterdam.