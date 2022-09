Obbliga la fidanzata a scattare foto oscene della madre: arrestato

Ascolta questo articolo

Ci sono alcuni uomini che, per soddisfare i propri istinti e impulsi sessuali, sono disposti a qualsiasi cosa, anche costringere la propria fidanzata o compagna ad azioni davvero peccaminose. A Singapore, un ragazzo ha chiesto alla propria compagna di scattare foto nude e oscene della madre di lei per poi inviargliele. In questo modo, l’uomo avrebbe potuto soddisfare i suoi bisogni. Vediamo cos’è successo e le reazioni.

I due stavano insieme da 4 anni, per la precisione dal 2018. L’uomo ha obbligato e fatto pressioni alla fidanzata di anni 23 affinché scattasse foto nude della madre per soddisfare così i suoi istinti. Come riporta CNA News, l’uomo era giunto anche a minacciare la compagna e a picchiarla qualora si fosse rifiutata. La fidanzata, di anni 23, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il tutto.

L’uomo ora è stato arrestato e sconta 20 settimane di reclusione in carcere. Una coppia che stava insieme dal 2018 e l’uomo era solito filmare le loro prodezze sessuali, dopo aver ottenuto il consenso dalla fidanzata. Lui esigeva anche che la fidanzata le inviasse foto nude e, qualora lei si fosse negata, lui l’avrebbe minacciata con “Se non le mandi mi ammazzo” oppure “Ti picchio”.

All’inizio del 2020, l’uomo, non contento delle foto, avrebbe anche preteso che la fidanzata le inviasse foto oscene della madre e, qualora lei non avesse “ubbidito”, lui avrebbe pubblicato le immagini sugli account social. A quelle richieste e, forse per paura, la ragazza avrebbe scattato una foto alla madre, non appena uscita dalla doccia, per poi inviargliela.

L’uomo continuava a esigere e fare richieste, tra cui contattare estranei per fare sesso. Tutte le richieste sono sempre state accettate dalla fidanzata. Le minacce sono continuate per diverso tempo, fino a quando la giovane non è riuscita più a tollerare la situazione e, il 14 marzo 2021, ha deciso di dire basta e lo ha denunciato.