Nuovi francobolli in uscita dal Vaticano il 16 Maggio

Il 16 maggio nel giorno della sua Santificazione (avvenuta nel 2004 a cura di Papa Giovanni Paolo II) arriverà il francobollo dedicato a San Luigi Orione per quella che saerà una delle serie più interessanti di questo 2022. Una uscita “congiunta” con l’Italia, l’Argentina ed il Sovrano Militare Ordine di Malta per ricordare i 150 anni della nascita di uno dei Santi sociali di fine 800 inizio 900 più famosi.

L’emissione dedicata dal Vaticano prevede un foglietto di quattro esemplari uguali con la raffigurazione curata dall’artista Raúl Berzosa in primo piano di San Luigi Orione che tiene in mano una rosa, scelta come simbolo della sua nascita. In secondo piano a sinistra Cristo che tiene sul cuore la Basilica Vaticana, e a destra la Madre della Divina Provvidenza per una tiratura di 44.000 minifogli (176.000 francobolli)

Al momento, a parte la data comune, nulla si sa, solo che dell’Italia stando all’ultimo aggiornamento si parla di 4 francobolli diversi dal costo di 2,40 euro (equivalente al costo di una spedizione verso l’Argentina), cosi come lo Smom 1 valore sempre di 2,40 euro.

Una seconda uscita riguarda uno dei temi caldi di ogni anno, il giro “Europa” che per quest’anno è dedicato ai “Miti ed alla Storia”, con tre francobolli (uno in foglietto) che riproducono due particolari dell’affresco di una lunetta delle Sale Sistine dei Musei Vaticani, realizzato tra il 1588 e il 1590 da C. Nebbia e G. Guerra, raffigurante il trasporto dell’obelisco vaticano in Piazza San Pietro. Dal valore di 10 e 30 centesimi i singoli raccolti in 60.000 serie (120.000 francobolli), 1,15 il foglietto tirato in 27.000 pezzi.

Terzo titolo è il X Incontro Mondiale delle Famiglie, atto conclusivo dell’Anno pastorale Amoris laetitia. L’evento che avrà sede in Roma, si svolgerà dal 22 al 26 giugno 2022. Ed è ancora un formato in foglietto con il valore da 1,15 per un singolo valore presente che riproduce il dipinto Nozze di Cana di Galilea, opera del padre gesuita Marko Ivan Rupnik scelta come immagine simbolo dell’Incontro.

Chiude il 4 titolo sempre foglietto dedicato a un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in preparazione al Giubileo del 2025, giunge alla seconda emissione e sosta in Asia ed ha un costo di 3,00 euro.