Ancora un terremoto provoca apprensione in Nuova Zelanda, precisamente alle Kermadec Islands, in pieno Oceano Pacifico, dove attorno alle 2:15 della notte ora locale (le 14:15 di oggi in Italia) si è verificato un sisma di magnitudo 6.6. La scossa è stata talmente tanto forte da essere stata udita distintamente e registrata dai sismografi. L’area pacifica è una zona altamente soggetta a terremoto, che spesso sono anche forti.

Solitamente questi eventi non provocano nessun danno. I terremoti, come si sa, si verificano quando le rocce del sottosuolo “slittano” una sotto l’altra, la cosiddetta subduzione. Questo fa si che il movimento del terreno, improvviso, generi un’onda d’urto che raggiunge la superficie venendo, quando è forte, avvertita dalla popolazione che abita le zone sovrastanti. Non è il caso delle Kermadec, che sono disabitate. La scossa avvertita oggi alle Kermadec Islands ha avuto epicentro a 37,66 km di profondità.

Seconda scossa

In questi mesi le Kermadec hanno fatto i conti con un altro evento sismico molto forte avvenuto precisamente il 29 gennaio 2022, quando la terrà tremò di nuovo. In quell’occasione la magnitudo del sisma fu di 6.5 gradi. Sull’isola c’è solo un insediamento umano, ovvero una stazione meteorologica.

Qui vi trova posto anche un ostello che ospita gli ufficiali ufficiali e volontari del “Department of Conservation” che viene mantenuto sin dal 1937. Le Kermadec sono un luogo incontaminato che, amministrativamente, fa parte della Nuova Zelanda e si dividono in un arcipelago di quattro isole maggiori e qualche scoglio.

Le Kermadec sono un luogo in cui ha sede una importante biodiversità. Nel 2006, precisamente il 16 maggio, un violento terremoto di magnitudo 7.6 colpì l’arcipelago venendo udito anche nella lontana Christchurch, una delle città più grandi della Nuova Zelanda. Qui fortunatamente non ci furono danni, ma il sisma gettò in apprensione la popolazione della popolosa città neozelandese.