Quando i compratori acquistano all’asta i box magazzino a scatola chiusa, non sanno quali sorprese li potranno attendere all’interno. In Nuova Zelanda gli acquirenti di un box magazzino a Safe Store Papatoetoe hanno scoperto con orrore che due valigie che si trovavano al suo interno contenevano i resti di due bambini.

La terribile scoperta è stata fatta lo scorso 11 agosto, quando i contenuti del box sono stati consegnati presso la loro casa a Clendon Park, e la famiglia ha fatto la macabra scoperta dentro due valigie di dimensioni simili. Immediata la chiamata alla polizia, che ha stimato che la morte delle due vittime potrebbe risalire a circa 3 o 4 anni fa, ed hanno subito messo in moto le indagini per omicidio. La famiglia che ha acquistato il box è stata dichiarata estranea ai fatti.

Dopo aver dato un nome ai bambini, un maschio ed una femmina che avevano tra i 5 e i 10 anni al momento della loro morte, gli investigatori sono riusciti ad identificare il padre. Si tratta di un uomo che è morto di cancro prima del 2018, anno in cui la moglie ha lasciato la Nuova Zelanda per Seoul.

La coppia, entrambi Sud Coreani anche se lei era nata in Nuova Zelanda, si era sposata in Nuova Zelanda, ed la polizia ipotizza che la donna fosse la madre dei due bambini. La donna nel 2018, dopo la morte del marito, è partita per la Corea del Sud, e gli investigatori neozelandesi stanno collaborando con quelli sudcoreani tramite l’Interpol per riuscire a rintracciarla ed interrogarla.

La famiglia dei bambini, contattata dopo l’identificazione dei resti, ha emesso un ordine di soppressione delle notizie per la polizia, che non può quindi al momento rilasciare le generalità delle due giovanissime vittime e dei loro genitori. “Il team investigativo sta lavorando duramente per portare davanti alla giustizia la persona o le persone responsabili per la morte di questi bambini“, ha commentato il Detective Tofilau Faamanuia Vaaelua.