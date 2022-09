Ascolta questo articolo

È di cinque morti il bilancio di un incidente nautico avvenuto sabato 10 settembre in Nuova Zelanda, dove una barca che trasportava 11 persone si è capovolta. L’incidente, descritto dalla polizia come “tragico e senza precedenti“, è avvenuto vicino alla Goose Bay, una baia a circa 15 km da Kaikōura.

Secondo le prime notizie, pare che barca trasportasse un gruppo di appassionati di bird watching, cioè persone che amano osservare gli uccelli, che aveva noleggiato il mezzo per raggiungere aree di loro interesse. Pare che nel gruppo fossero presenti persone provenienti da diverse parti della Nuova Zelanda, e che si trattasse di tutte donne sopra i 50 anni.

L’imbarcazione, che misurava 8 metri e mezzo, e intorno alle 10 del mattino è entrata in collisione con qualcosa, e si è ribaltata. La polizia non ha dato conferma in merito allo scontro, sostenendo che le indagini sono ancora in corso, ma il sindaco di Kaikōura Craig Mackle ha detto che ad essere colpita dalla barca sarebbe stata una balena bianca. Nelle scorse settimane, diversi esemplari sono stati avvistati sulle coste del luogo, ed il mare era completamente fermo nella giornata di sabato, dando adito alla teoria che lo scontro sia avvenuto contro un cetaceo.

Sei dei passeggeri sono stati recuperati in vita. Tra di questi, c’è anche lo skipper, che è stato visitato in ospedale ma non presenta ferite. Anche gli altri superstiti sono stati visitati in ospedale, ma sono tutti stati dimessi. I sommozzatori della polizia hanno recuperato i corpi delle cinque vittime, e stanno procedendo all’identificazione per poter notificare le famiglie.

Un reporter che ha assistito alle operazioni di recupero dalla spiaggia, a circa 100 metri dallo scafo capovolto, ha raccontato di aver visto alcune persone aggrappate allo scafo della barca capovolta. Intorno alle 13:45, tre barche tra cui due mezzi della Guardia Costiera e quattro elicotteri sono intervenute sul posto, portando in salvo i superstiti uno per volta.