Norvegia, uomo uccide con arco e frecce: ipotesi terrorista

In questo mondo non si può mai stare tranquilli e sereni. Dopo aver vissuto la strage di Utoya con diverse vittime, la Norvegia ripiomba nella paura per una fatto che è accaduto a Konsberg, a circa 80 km dalla capitale norvegese, ovvero da Oslo, dove un uomo è stato arrestato per aver ucciso diverse persone con arco e frecce.

La tragedia è avvenuta nella giornata di mercoledì 13 ottobre ed è stato reso noto da Oevyind Aas, il capo della polizia locale che, intervistato dalla stampa del luogo, ha spiegato quanto accaduto affermando che l’uomo di origini danesi è già in arresto e che avrebbe agito da solo, secondo le informazioni che ha attualmente in suo possesso.

Non si sa quante siano le vittime, è ancora tutto molto incerto, ma si può dire che risultano diverse persone ferite e molte morte. Non si sanno neanche i motivi della follia dell’uomo, sebbene nessuna pista sia esclusa, compreso anche quella di matrice terroristica. L’azione è accaduta davanti ad alcuni negozi della zona che, in questo momento, sono isolati e presidiati dalle autorità locali. Sembra che l’uomo avesse espresso le sue intenzioni sul suo canale Youtube.

Sembra che l’uomo abbia cominciato a colpire con arco e frecce, dalla Coop Extra sul lato ovest di Kongsberg, un supermercato della zona, quindi una area perfetta per mirare le varie persone e ucciderle in modo preciso. Dopo il supermercato, dove ha agito sempre da solo, si è spostato verso altre zone del supermercato che ora sono isolate dalle autorità del luogo.

Da ieri sera, il luogo è presidiato, non solo dalle autorità locali, ma anche da mezzi di soccorso, come le ambulanze, oltre agli elicotteri, auto della polizia, ecc. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli riguardo il sospettato che ora si trova presso la stazione di polizia di Drammen, una località vicino. Si mantiene il più stretto riserbo, anche sul numero dei feriti e le loro reali condizioni.