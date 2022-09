Non si apre il paracadute: la star di TikTok Tanya Pardazi muore a 21 anni

Ascolta questo articolo

La 21enne Tanya Pardazi, influencer e reginetta di bellezza, è morta in un orribile incidente avvenuto durante il suo primo lancio col paracadute. La giovane, che studiava filosofia all’Università di Toronto, secondo i testimoni non avrebbe aperto in tempo il proprio paracadute, precipitando a terra.

La tragedia è avvenuta sabato in Canada, dove la giovane aveva completato un corso per paracadutismo e stava affrontando il suo primo lancio. Tanya avrebbe aperto il paracadute troppo tardi, non avendo modo di frenare la sua caduta. La 21enne è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove ne é stata dichiarata la morte.

L’agenzia Skydive Toronto di Innisfil, nell’Ontario, ha confermato che la giovane “ha rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva“. La compagnia di paracadutisti aggiunge che, sebbene Tanya fosse una nuova aggiunta alla loro comunità, mancherà ai suoi compagni di corso.

Tanya era una star di TikTok, dove vantava 100mila follower che seguivano i suoi video, nei quali parlava di argomenti vari come trucco, alieni, storia dell’arte e scienza degli animali. Il suo ultimo video risale al 22 Agosto, nel quale parla del paracadutismo, del videogioco Tetris e di un puzzle che aveva completato grazie all’aiuto dell’Adderall, uno stimolante cognitivo impiegato nel trattamento di problemi quali il disturbo da deficit di attenzione, iperattività, e narcolessia

Nel 2017 la giovane aveva raggiunto le semifinali nel concorso di bellezza Miss Canada. Sotto shock gli amici e la famiglia di Tanya. “Pensavo fosse uno scherzo“, commenta l’amica Melody Ozgoli, aggiungendo che “sono passati un paio di giorni e ancora non ci credo. Era molto avventurosa e provava sempre esperienze nuove ed entusiasmanti, il paracadutismo avrebbe dovuto essere una nuova divertente esperienza per lei“. La polizia canadese ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.