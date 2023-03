Nipote scordata in auto muore, arrestata la nonna: un anno prima l’altro nipote era morto affogato mentre lei dormiva

Una nonna di 65 anni è stata accusata in Florida di omicidio colposo aggravato in seguito alla tragica morte della nipotina, una bambina di sette mesi, che ha dimenticato in automobile. La tragedia è aggravata dal fatto che pochi mesi prima, l’altro nipotino della donna era morto annegato sempre mentre era accudito dalla nonna.

La prima delle tragedie è avvenuta pochi giorni prima del Natale del 2021, quando il piccolo Ezra Nix di 16 mesi era stato lasciato dai genitori alle cure della nonna, Tracey Nix. La donna si trovava in casa col bambino, quando si è addormentata sul divano in soggiorno, mentre il suo marito faceva delle commissioni. Quando si è svegliata e non ha visto il bambino, ha iniziato a cercarlo, trovandolo poco dopo sdraiato a faccia in giù nel grande stagno che si trova a pochi passi dalla loro casa.

Kaila Nix, madre del bambino, era all’epoca incinta al sesto mese, e fu avvisata dal marito della madre che “è successo qualcosa a Ezra“. Quando arrivò a casa della madre, correndo così veloce in auto da rimanere coinvolta in un incidente, l’elisoccorso stava atterrando per portare il bambino in ospedale, dove i medici hanno costatato la sua morte cerebrale e staccato le spine ai macchinari che lo tenevano in vita il 23 dicembre 2021.

La sorellina Uriel Schock è nata a marzo 2022, tre mesi dopo la morte del fratello maggiore. Dopo la morte di Ezra, Kaila e il partner Drew Schock “non si fidavano affatto di Tracey” e non lasciavano che il loro primogenito di quattro anni rimanesse con sua madre. “Eravamo ansiosi, ma amavo mia madre e sono una figlia che voleva sua madre nella sua vita in qualche modo, e in quel momento ho pensato che avrei potuto credere in una seconda possibilità“, ha detto Kaila, che ha quindi deciso di affidare la figlia alla madre.

La piccola Uriel è morta a 7 mesi sul sedile posteriore di un SUV il 22 Novembre. La nonna, ex preside di una scuola, ha detto di essersi “dimenticata” della nipote dopo essere tornata a casa dal pranzo, lasciandola tutto il pomeriggio 32 gradi con i finestrini chiusi. Quando si è ricordata della bambina, il marito Nun Ney Nix ha tentato di rianimarla, ma era troppo tardi.

Parlando alla stampa, Kaila ha dichiarato che vuole “giustizia“ per i suoi bambini, aggiungendo: “Se sono obiettiva, deve andare in prigione. Come sua figlia mi uccide dirlo. Come loro madre lo pretendo“.