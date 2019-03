Nicaragua: i vescovi non parteciperanno al "dialogo nazionale"

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - I vescovi del Nicaragua non saranno fisicamente presenti "al dialogo nazionale", ma da questi loro comunicati s'intuisce la vicinanza e l'interesse per l'incontro. Penso che il non "mischiare" affari di politica con affari di Chiesa, se possibile, sia conveniente. La possibilità viene dalla responsabilità dei laici a far propria la scelta di una vita dignitosa per tutti, come suggerisce il Vangelo di Gesù.