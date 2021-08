New York in massima allerta per l’uragano Henri

La costa nordest degli Stati Uniti, inclusa New York City, è stata messa in massima allerta metereologica per l’avvicinarsi della tempesta tropicale a cui viene attribuito il nome Henri. Gli esperti climatologi prevedono che si trasformi in uragano di categoria 1 sulla scala di scala di Saffir-Simpson ( venti da 119 a 153 km/h, le case costruite con buone strutture potrebbero avere danni ai tetti, tegole o grondaie. Gli alberi potrebbero rompersi e le linee elettriche potrebbero interrompersi per giorni.), questa è la definizione secondi il National Hurricane Center (NHC).

Henri dunque potrebbe determinare multiple inondazioni delle città costiere e forti venti che potrebbero causare gravi danni. Secondo il tracciato delle previsioni, questa tempesta tropicale dovrebbe abbattersi violentemente nel sud del New England alla fine di domenica, ma i servizi meteorologici hanno allertato su potenziali impatti già da sabato.

Il NHC sottolinea che c’è un reale pericolo di perdere la vita a causa deli allagamenti diffusi provocati dall’innalzamento del livello del mare su tutti i settori costieri. L’onda di tempesta raggiungerà un’altezza di 1-1,5 metri e potrebbe versare al suolo fino ai 150 mm in poco tempo, con locali punte di 250 mm.

Di fronte a questa minaccia, diversi governatori hanno invitato la popolazione alla massima cautela. In Massachusetts, stato della città di Boston, il governatore ha invitato la cittadinanza a evitare spostamenti durante questi due giorni e di restare chiusi in casa soprattutto nelle zone costiere più fortemente a rischio. Allo stesso tempo hanno ricordato a chi possiede delle barche di metterle al sicuro sulla terra ferma, fare il pieno dell’auto e accumulare una scorta sufficiente di cibo per affrontare questi giorni drammatici.

L’allerta uragano è valida anche in alcune parti di Long Island, nello stato di New York, e negli stati del Connecticut e del Rhode Island, ha avvertito il servizio meteorologico nazionale, ponendo l’attenzione sul rischio di piccoli tsunami, avvertendo dei rischi di onde e correnti pericolose generate dai forti venti dell’uragano. La tempesta potrebbe inoltre causare interruzioni di corrente che interesseranno da 100mila a 300mila residenti, affermano i servizi del governatore.