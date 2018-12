New York: il cielo si tinge di un azzurro spettacolare

Prima la paura, poi la meraviglia, sono queste le reazioni di tanti newyorkesi che hanno assistito al mutare del colore del cielo, divenuto di un azzurro irreale e intermittente tanto da pensare allo sbarco degli alieni. Lo spettacolo è stato visto anche dal New Jersey.

A gettare nel panico gli abitanti del quartiere di Astoria, nel Queens, a New York, è stata l’esplosione di un impianto della centrale elettrica della Con Edison. L’esplosione ha fatto tremare tutte le case della zona e ha provocato dei blackout, facendo temere il peggio.

L’esplosione

Nessuna persona è rimasta ferita e non c’è stato alcun danno causato dall’esplosione di un impianto elettrico, solo dei blackout nella zona. E’ bastato qualche secondo per trasformare la paura in meraviglia. Tutti si son ritrovati a guardare verso un punto del cielo di New York colorato di un azzurro innaturale e surreale, molti con cellulare e macchina fotografica lo hanno voluto immortalare. Sul cielo si era formata anche una lunga e insolita scia di luce di un azzurro intenso e intermittente, visibile da New York e dal vicino New Jersey.

Mentre il cielo dava spettacolo di sé, sui social network sono syati pubblicati centinaia di post. Ognuno cercava di spiegare il fenomeno, molti impensabili. Il fenomeno ha suscitato curiosità e inquietudine e più di qualcuno ha pensato e scritto: “Sono sbarcati gli alieni”. A smorzare ogni fantasia e a riportare alla calma i cittadini è stato il sindaco Bill De Blasio che ha chiarito: “Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio”.

Dopo la rassicurazione del Sindaco, anche il New York Police Department e i Vigili del fuoco che sono accorsi per spegnere l’incendio provocato dall’esplosione, hanno chiarito quanto successo. Intanto l’aeroporto di La Guardia, molto vicino al luogo della deflagrazione, è stato chiuso temporaneamente per sicurezza.